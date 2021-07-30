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رويترز نقلا عن شركة زودياك ماريتايم الاسرائيلية: الحادثة التي تعرضت لها الناقلة "ميرسر ستريت" قبالة عُمان أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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