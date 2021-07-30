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مقتل اثنين من طاقم السفينة المملوكة 'اسرائيليا' تعرضت اليوم لاستهداف قبالة عمان

مقتل اثنين من طاقم السفينة المملوكة 'اسرائيليا' تعرضت اليوم لاستهداف قبالة عمان
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام الاحتلال الاسرائيلي عن مقتل اثنين من طاقم السفينة المملوكة "اسرائيليًا" التي تعرضت اليوم لاستهدافٍقبالة سواحل عمان.

العالم - الاحتلال

وأعلنت هيئة بحرية بريطانية، عن تلقيها تقارير عن هجوم على سفينة قبالة ساحل عُمان.

وبحسب الوكالة، تعرضت سفينة لهجوم قبالة سواحل سلطة عمان، يوم أمس الخميس، وفقا لمجموعة أمن بحرية تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية.

هذا وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية عن تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم قبالة سواحل عُمان.

جاء ذلك في تقرير نشرته المجموعة والتي تدعى United Kingdom Maritime Trade Operations وتعرف اختصارا بـ"UKMTO"، حيث ذكرت أنها "تلقت تقارير عن قطعة بحرية تعرضت لهجوم بموقع إحداثياته كانت 211612N 0594542E.

وذكر التقرير أن الهجوم وقع عند الساعة 2 بعد الظهر الخميس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأن تحقيقات تجري في هذا الشأن دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وبالبحث على خرائط غوغل يظهر أن الهجوم وقع شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.

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