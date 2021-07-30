الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١
٠١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

 روسيا تنشر أول تقرير عن اختبار مزيج لقاحي'سبوتنيك' و'أسترازينيكا'

 روسيا تنشر أول تقرير عن اختبار مزيج لقاحي'سبوتنيك' و'أسترازينيكا'
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت مؤسسة الاستثمارات المباشرة الروسية عن نتائج اختبار المزيج من اللقاح الذي قدمته شركة AstraZeneca من جهة، وجرعة أولى للقاح "سبوتنيك V " الروسي ضد فيروس كورونا من جهة أخرى.

العالم منوعات

وقد نشرت المؤسسة نتائج أولية للاختبار السريري للمزيج من اللقاحين ضد فيروس كورونا، والذي أجري في جمهورية أذربيجان ولم يظهر الاختبار أية أعراض جانبية خطيرة وحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم.

وجاء في تقرير نشرته المؤسسة أن الاختبارات بدأت في فبراير الماضي وتم تطعيم 50 شخصا.

وأشار خبراء المؤسسة إلى أن التجربة تجري في إطار برنامج عالمي يشمل بضعة بلدان، بما فيها روسيا والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس.

وأعرب رئيس مؤسسة الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، عن أمل بنجاح الاختبارات في أذربيجان وغيرها من البلدان.

روابط ذات صلة

شحنة أخرى من لقاح "سبوتنيك في" تصل ايران

الهدية اليابانية تصل طهران

وفاة فتاة مغربیة بعد تطعيمها بلقاح 'جونسون آند جونسون'

إنتاج لقاح كورونا الكوبي يبدأ الأسبوع المقبل في إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. سوريا ومعادلة وقف الاعتداءات الاسرائيلية

مشهد مرعب.. عاصفة رملية بارتفاع 300 متر تبتلع مدينة صينية

 طعام يظهر فعاليته في خفض ارتفاع مستويات السكر في الدم

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 30-07-2021

بالفيديو.. يحيى سريع يعلن عن المرحلة 2 لعملية 'النصر المبين' في محافظة البيضاء

هذا ما قالته 'هند ظاظا' عن اتصال الرئيس الأسد بها