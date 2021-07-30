 روسيا تنشر أول تقرير عن اختبار مزيج لقاحي'سبوتنيك' و'أسترازينيكا'

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وقد نشرت المؤسسة نتائج أولية للاختبار السريري للمزيج من اللقاحين ضد فيروس كورونا، والذي أجري في جمهورية أذربيجان ولم يظهر الاختبار أية أعراض جانبية خطيرة وحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم.

وجاء في تقرير نشرته المؤسسة أن الاختبارات بدأت في فبراير الماضي وتم تطعيم 50 شخصا.

وأشار خبراء المؤسسة إلى أن التجربة تجري في إطار برنامج عالمي يشمل بضعة بلدان، بما فيها روسيا والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس.

وأعرب رئيس مؤسسة الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، عن أمل بنجاح الاختبارات في أذربيجان وغيرها من البلدان.