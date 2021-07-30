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هذا ما قالته 'هند ظاظا' عن اتصال الرئيس الأسد بها

هذا ما قالته 'هند ظاظا' عن اتصال الرئيس الأسد بها
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

تلقت لاعبة كرة الطاولة السورية، هند ظاظا، اتصالا هاتفيا من الرئيس بشار الأسد، أمس الخميس.

العالم-سوريا

وأجرت وكالة الأنباء السورية (سانا) مقابلة مع ظاظا، مساء أمس الخميس، أعربت من خلالها عن سعادتها الغامرة باتصال الرئيس الأسد بها، واصفة هذا الاتصال بأن “هذا اليوم لم يكن عاديا في حياتي”.

وأكدت ظاظا أن كلمات الرئيس بشار الأسد عبر الهاتف، ستبقى نبراسا يضيء طريقها نحو منصات التتويج في جميع المحافل العربية والدولية، مشيرة إلى أنه أعرب عن فخره بها كلاعبة واعدة، وأصغر لاعبة تشارك في الأولمبياد، موضحة له بأنها لم تستطع إسعاده في أولمبياد طوكيو 2020، لكنها وعدته بتحقيق ميدالية في أولمبياد 2024، تسعد بها الشعب السوري بأسره.

ويذكر أن الاتحاد الرياضي العام في سوريا أعلن أن بشار الأسد قد أجرى اتصالا هاتفيا مع اللاعبة هند ظاظا، مثنيا على إرادتها، معبرا عن فخر بلاده بها كموهبة سورية واعدة وطموحة، رفعت اسم وطنها عاليا.

يشار إلى أن لاعبة كرة الطاولة السورية، هند ظاظا، شاركت كأصغر لاعبة في الأولمبياد، عن عمر 12 عاما، وكانت محط أنظار العالم ومحل اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وذلك على الرغم من خسارتها أمام لاعبة نمساوية، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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