يحيى سريع يعلن عن المرحلة 2 لعملية 'النصر المبين' في محافظة البيضاء

العالم- اليمن

وقال العميد سريع في بيان صادر عن القوات المسلحة اليوم الجمعة: "إن المرحلة الثانية من "النصر المبين" أدت إلى تحرير مديريتي نعمان وناطع وطرد العناصر التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة".

وأكد سريع وقوع المئات من المرتزقة والعناصر التكفيرية بين قتيل ومصاب وأسير واغتنام كمية من الأسلحة خلال المرحلة الثانية من عملية النصر المبين.

وأضاف أن الجيش واللجان الشعبية بصدد تطهير ما تبقى من جيوب للعناصر التكفيرية في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها، مشيرا إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية مستمرة في عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي الجمهورية وفرض السيادة وتحقيق الاستقلال.

نص البيان:

بيانٌ صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (يـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ) صدق الله العظيم

بعونِ اللهِ تعالى استكملت قواتُنا المسلحةُ المرحلةَ الثانيةَ من عمليةِ النصرِ المبينِ في محافظةِ البيضاء والتي أدت إلى الآتي:

تحريرِ مديريتي نعمان وناطع.

دحرِ عناصرِ العصاباتِ التكفيريةِ المرتبطةِ بتحالفِ العدوانِ وتكبيدِها خسائرَ فادحة.

وقوعِ المئاتِ من مرتزقةِ العدوانِ والعصاباتِ التكفيريةِ بين قتيلٍ ومصابٍ وأسير.

اغتنامِ كمياتٍ مختلفةٍ من الأسلحة.

وبهذا تكونُ القواتُ المسلحةُ بصددِ تطهيرِ ما تبقى من جيوبٍ لتلك العناصرٍ في محافظةِ البيضاءَ بعد تحريرِ معظمِ مناطقِها

إن القواتِ المسلحةَ مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في عملياتِها العسكريةِ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ وتحريرِ كافةِ أراضي الجمهوريةِ وفرضِ السيادةِ وتحقيقِ الاستقلالِ

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمن ولكلِ أحرارِ الأمة

صادرٌ عن القوات المسلحة

صنعاء ٢٠ ذي الحجة 1442هجرية

الموافق ٣٠ يوليو 2021م