مشهد مرعب.. عاصفة رملية بارتفاع 300 متر تبتلع مدينة صينية

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وقد بث أحد سكان مدينة دونهوانج الصينية، مقطع فيديو مرعبا للكارثة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والذى يُظهر معالم المدينة وهي تختفي بالكامل بعد أن ابتلعها وغطاها جدار من الرمال يزيد ارتفاعه على 300 قدم في عاصفة هوجاء انطلقت من صحراء جوبي القريبة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن المقطع يحتوى على لقطات تصور الكارثة التي حلت بالمباني الشاهقة التي غابت وتلاشت عن الأنظار في غمضة عين، بينما كانت سحابة الغبار الهائلة تتحرك ببطء بين أرجاء وشوارع المدينة التي تقع في طريق الحرير القديم.

وعلى الفور، أُجبرت الشرطة على إغلاق الطرق الرئيسية وطلبت عبر نداءات عاجلة من سائقي السيارات انتظار مرور العاصفة أو انتهائها في مناطق الخدمة، حيث انخفضت الرؤية إلى أقل من 20 قدماً.

وفوجئ فوج سياحي في متنزه قريب بالعاصفة الترابية التي اجتاحت ممتلكاتهم ودمرتها، بعد أن كانوا يمنون النفس بمشاهدة غروب رائع للشمس وهي تتوارى بين الكثبان الرملية الجميلة المطلة على مشارف المدينة.

وتشتهر دونهوانج بمناخها القاسي، وطبيعتها السياحية الخلابة، فهي موطن لكهوف موجاو، المعروفة أيضاً باسم الألف كهف لبوذا، كما أنها مجمع للمعابد الأثرية، وصنفتها اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي التي ينبغي الحفاظ عليها، من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الطقس المتطرف أصبح أكثر شيوعاً في السنوات الأخيرة بسبب الأنشطة البشرية وإزالة الغابات.