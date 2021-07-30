الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١
٠١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مشهد مرعب.. عاصفة رملية بارتفاع 300 متر تبتلع مدينة صينية

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

في مشهد يفوق أفلام الرعب والخيال العلمي، ابتلع جدار رملي عملاق يرتفع 300 قدم في السماء، مدينة صينية تراثية سياحية.

العالم ـ منوعات

وقد بث أحد سكان مدينة دونهوانج الصينية، مقطع فيديو مرعبا للكارثة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والذى يُظهر معالم المدينة وهي تختفي بالكامل بعد أن ابتلعها وغطاها جدار من الرمال يزيد ارتفاعه على 300 قدم في عاصفة هوجاء انطلقت من صحراء جوبي القريبة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن المقطع يحتوى على لقطات تصور الكارثة التي حلت بالمباني الشاهقة التي غابت وتلاشت عن الأنظار في غمضة عين، بينما كانت سحابة الغبار الهائلة تتحرك ببطء بين أرجاء وشوارع المدينة التي تقع في طريق الحرير القديم.

وعلى الفور، أُجبرت الشرطة على إغلاق الطرق الرئيسية وطلبت عبر نداءات عاجلة من سائقي السيارات انتظار مرور العاصفة أو انتهائها في مناطق الخدمة، حيث انخفضت الرؤية إلى أقل من 20 قدماً.

وفوجئ فوج سياحي في متنزه قريب بالعاصفة الترابية التي اجتاحت ممتلكاتهم ودمرتها، بعد أن كانوا يمنون النفس بمشاهدة غروب رائع للشمس وهي تتوارى بين الكثبان الرملية الجميلة المطلة على مشارف المدينة.

وتشتهر دونهوانج بمناخها القاسي، وطبيعتها السياحية الخلابة، فهي موطن لكهوف موجاو، المعروفة أيضاً باسم الألف كهف لبوذا، كما أنها مجمع للمعابد الأثرية، وصنفتها اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي التي ينبغي الحفاظ عليها، من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الطقس المتطرف أصبح أكثر شيوعاً في السنوات الأخيرة بسبب الأنشطة البشرية وإزالة الغابات.

روابط ذات صلة

عاصفة رملية هائلة تجتاح مناطق سكنية بشمال غرب الصين

مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين بسبب عاصفة رملية في ولاية يوتا الأمريكية

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على شبكات الطاقة والأقمار الصناعية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. سوريا ومعادلة وقف الاعتداءات الاسرائيلية

مشهد مرعب.. عاصفة رملية بارتفاع 300 متر تبتلع مدينة صينية

 طعام يظهر فعاليته في خفض ارتفاع مستويات السكر في الدم

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 30-07-2021

بالفيديو.. يحيى سريع يعلن عن المرحلة 2 لعملية 'النصر المبين' في محافظة البيضاء

هذا ما قالته 'هند ظاظا' عن اتصال الرئيس الأسد بها