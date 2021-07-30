بيسكوف: لم نستلم طلبا لنشر وحدات روسية في بيلاروس

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وأكد بيسكوف، أن "مثل هذا الأمر يصبح ممكنا فقط بعد إرسال طلب رسمي من قيادة دولة ما، إلى قيادة دولة أخرى. وفي هذا الصدد، هناك إجراءات وتدابير يحددها القانون، وهناك صلاحيات محددة في هذا المجال يحددها كذلك القانون".

في وقت سابق من اليوم الجمعة، قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه لضمان أمن الدولة الاتحادية بين بلاده وروسيا، تبدي هذه الجمهورية استعدادها لاستضافة عسكريين من روسيا، لكن حتى الآن لا توجد ضرورة لذلك.

في 8 ديسمبر 1999، وقعت موسكو ومينسك على اتفاقية حول تأسيس دولة اتحادية مع اعتماد بالتدريج لمسالك سياسية واقتصادية وعسكرية وجمركية موحدة.

وجاء في في مفهوم السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، أن بيلاروس هي حليف استراتيجي لروسيا.