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الهلال الأحمر الفلسطيني: تعاملنا حتى اللحظة مع 211 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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