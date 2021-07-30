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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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أ ف ب: الأمم المتحدة تعلن أن هجوما استهدف مبنى تابعا لها في هرات غربي افغانستان ومقتل شرطي أفغاني
مصادر تونسية: قوات الامن تعتقل نائبا في البرلمان بعد اتهامه للرئيس قيس سعيد بأنه نفذ انقلابا عسكريا عبر قراراته الاخيرة
فلسطين المحتلة مقتل اثنين من طاقم ناقلة نفط اسرائيلية في هجوم عليها قبالة سواحل عمان
الهلال الأحمر الفلسطيني: تعاملنا حتى اللحظة مع 211 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية
رويترز نقلا عن شركة زودياك ماريتايم الاسرائيلية: الحادثة التي تعرضت لها الناقلة "ميرسر ستريت" قبالة عُمان أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم
الخارجية الايرانية تبدي اسفها للحرائق الواسعة التي اجتاحت محافظات جنوب تركيا مخلفة اضرارا مادية وبشرية وتعلن استعداد ايران لتقديم المساعدة
العميد سريع: القوات اليمنية مستمرة في عملياتها حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي الجمهورية وفرض السيادة وتحقيق الاستقلال
العميد سريع: القوات اليمنية بصدد تطهير ما تبقى من جيوب للعناصر التكفيرية في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها
العميد سريع:وقوع المئات من المرتزقة بين قتيل ومصاب وأسير واغتنام كمية من الأسلحة خلال المرحلة الثانية من عملية النصر المبين
العميد سريع: المرحلة الثانية من "النصر المبين" أدت لتحرير مديريتي نعمان وناطع وطرد العناصر التكفيرية وتكبيدها خسائر فادحة
الهلال الأحمر الفلسطيني: تعاملنا حتى اللحظة مع 211 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش
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