ما هي المهارة التي يتمتع بها ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية؟

العالم- خاص بالعالم

وقال الفا في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": انه يجب التنبه الى المرونة التي يبديها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والتي يجب ان تترافق ايضاً مع مجموعة من السلوك المرن من جانب رئيس الجمهورية والكتل السياسية التي تمت استشارتها، وبالتالي يجب ان تكون عملية التسهيل مترابطة ومتعاونة.

واوضح الفا، "انه يجب ان نعرف الى اي وجهة يسلك قطار ميقاتي، هل نحن امام حكومة ادارة الازمة الخانقة؟ أم نحن ذاهبون الى مشروع اصلاحي تحمله هذه الحكومة وتوفير الوقت لها قبل الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية يتيح لها ان تقوم باصلاحات استراتيجية عميقة".

واضاف الفا، ان صلب الموضوع المهم يتعلق بالمشاورات والمداولات التي تبحث عن ولادة الحكومة العتيدة، مشيراً الى المهارة الواضحة يتمتع بها الرئيس المكلف حول المرونة والاستماع الى رأي رئيس الجمهورية واخذها بعين الاعتبار، ولكنه حذر من المغالاة في التفاؤل في هذا الامر.

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5725003

