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واشنطن بوست: الشرطة الأمريكية قتلت أكثر من 6400 شخص منذ عام 2015

واشنطن بوست: الشرطة الأمريكية قتلت أكثر من 6400 شخص منذ عام 2015
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة واشنطن بوست إن عمليات إطلاق النار من قبل الشرطة الأمريكية استمرت بشكل يومى على الرغم من جائحة كورونا والاحتجاجات والضغوط من أجل الإصلاح، ولفتت إلى أن الشرطة قتلت منذ عام 2015 أكثر من 6400 شخص فى حوادث إطلاق نار قاتلة.

العالم ـ الأميركيتان

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أنها بدأت فى تتبع حوادث إطلاق النار القاتلة من قبل ضباط الشرطة أثناء اداء عملهم فى عام 2015، وفى نفس العام الذى أطلق فيه ضابط شرطة أبيض فى مدينة فيرجسون بولاية ميسورى النار على شاب من أصل أفريقى عمره 18 عاما وقتله.

وعلى مدار السنوات الست الماضية، وجدت أن رجال الشرطة أطلقوا النار بشكل قاتل على أكثر من 6400 شخص، بمعدل ألف شخص تقريبا فى العام الواحد، أى ثلاثة أشخاص كل يوم.

ووصل المعدل السنوى إلى ارتفاع جديد بلغ 1021 فى إطلاق نار قاتل فى عام 2020، وخلال منتصف العام، تراجعت حوادث إطلاق النار القاتلة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكانت تتقلب من شهر إلى شهر منذ بداية المشروع، ووصلت إلى نحو ألف شخص سنويا.

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