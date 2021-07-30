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مسلحو 'طالبان' يقتحمون عاصمة إقليم هلمند

مسلحو 'طالبان' يقتحمون عاصمة إقليم هلمند
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤولون أفغان أن معارك شرسة تدور بين قوات الأمن ومقاتلي جماعة "طالبان" على مدار يومين، بعد أن اجتاح الأخيرون عاصمة إقليم هلمند جنوب البلاد وسط نزوح كبير للسكان عن المدينة.

العالم ـ أفغانستان

وحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه اليوم الجمعة: "منذ صباح يوم الخميس وطالبان تشن هجمات من عدة محاور على لشكركاه عاصمة إقليم هلمند جنوب أفغانستان على الحدود مع باكستان".

وأضاف المسؤول أن "قوات الأمن الأفغانية تمكنت حتى الآن من صد محاولة طالبان للسيطرة على المدينة بمساعدة من القوات الجوية للبلاد لكن ما يعرقل العمليات هو وجود المدنيين".

وقال عبد المجيد أخون زاده، وهو عضو في المجلس المحلي في هلمند إن "طالبان سيطرت على عدد من المناطق في لشكركاه وإن القتال يدور في منطقة قريبة من مطار المدينة وعبر عن قلقه من أن المدينة قد تسقط في يد طالبان".

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