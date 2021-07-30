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مصادر لبنانية: البرلمان الاوروبي يقر نظام عقوبات جديدا ضد الأشخاص والكيانات المسؤولة عن "تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون" في لبنان

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

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