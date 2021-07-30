الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر خاص لـ"العالم":القوات الأمريكية تمكنت من إقناع العشائر العربية بريف الحسكة السورية إنشاء ميليشا "جيش العشائر"بقيادة عبدالآله الجربا

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما هي المهارة التي يتمتع بها ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية؟

الآلاف خرجوا في ابين رفضا لتردي الأوضاع المعيشية

التكليف ومساعي تأليف الحكومة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-07-2021

العراق.. العمليات المشتركة تحسم الجدل حول حظر التجول الشامل

اصابة في مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا