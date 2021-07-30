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الغنوشي يحذر رئيس تونس من النزول للشارع دفاعا عن الديمقراطية

الغنوشي يحذر رئيس تونس من النزول للشارع دفاعا عن الديمقراطية
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس البرلمان التونسي وحزب النهضة راشد الغنوشي، الرئيس التونسي قيس سعيد بالنزول إلى الشارع دفاعًا عن الديمقراطية التي شهدتها تونس على مدار السنوات الماضية.

العالم - تونس

وقال الغنوشي في تصريحات لوكالة الانباء الفرنسية: "ليس هناك حديث مع رئيس الجمهورية ولا مع اتباعه إلا أننا نرى أنه ينبغي أن يكون هناك حوار وطني من أجل كيف تكون لتونس حكومة".

وأضاف الغنوشي: "مستعدون لأي تنازل، اذا كانت هناك عودة للديمقراطية.. الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة"، مستدركًا بالقول: "إن لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، الشارع التونسي سيتحرك بلا شك، وسندعو الشارع التونسي للدفاع عن ديمقراطيته، وأن يفرض رفع الأقفال على البرلمان".

وشدد على أنه لا شرعية لأي حكومة في تونس لا تمر بالبرلمان.

وقال الغنوشي: "كانت هناك خشية من أن يكون هناك صدام مع الجيش، وكان عشرات الآلاف يزحفون للعاصمة من أنصار النهضة"، مشيرا إلى أنه طلب منهم العودة أدراجهم.

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