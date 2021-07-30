مطالبات حقوقية وأسرية بالإفراج عن المعارض البحريني السنكيس

العالم- البحرين

وأفادت وكالة "رويترز" بأن جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان دعت للإفراج عنه، كما دعت لإعادة ما صادرته السلطات من مخطوطات كتبها.

وصدر حكم في 2011 بالسجن مدى الحياة على عبد الجليل السنكيس إضافة لعدد من النشطاء وزعماء المعارضة لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية في البحرين.

وأضرب السنكيس عن الطعام منذ الثامن من يوليو ويطالب بمعاملة أفضل والإفراج عن 12 دفترا صادرتها السلطات،إنها مخطوطات تشكل مسودة كتاب عن اللهجات العربية.

وقال أحد أفراد أسرته: "لجأ للإضراب عن الطعام كملاذ أخير لإنهاء المعاملة المهينة"، مشيرا إلى أن صوت السنكيس البالغ 59 عاما أصبح ضعيفا وأن ذويه قلقون على صحته النفسية والجسمانية.

وطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة ومنظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان بالإفراج عن السنكيس.

ووقع نحو مئة أكاديمي عالمي على عريضة هذا الأسبوع تدعو للإفراج عن السنكيس وإعادة دفاتره، وأصدرت بيانا بمطالبات مماثلة 16 جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بينها العفو الدولية، وعلماء في خطر، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.