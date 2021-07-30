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الهلال الاحمر:اصابة اكثر من 270 فلسطينيا غالبيتهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال بالضفة

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

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