قناة العالم
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مصادر عبرية: اجتماع بين وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان الاسرائيلية في أعقاب الهجوم على ناقلة النفط في سواحل عُمان
الهلال الاحمر:اصابة اكثر من 270 فلسطينيا غالبيتهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال بالضفة
مصدر خاص لـ"العالم": بلغ عدد المنتسبين لـ"جيش العشائر" بريف الحسكة حتى الان نحو ٧٠٠٠ عنصر وسيتقاضون ٥٠٠ دولار كراتب شهري
مصدر خاص لـ"العالم":القوات الأمريكية تمكنت من إقناع العشائر العربية بريف الحسكة السورية إنشاء ميليشا "جيش العشائر"بقيادة عبدالآله الجربا
مصادر لبنانية: البرلمان الاوروبي يقر نظام عقوبات جديدا ضد الأشخاص والكيانات المسؤولة عن "تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون" في لبنان
القضاء التونسي يفتح تحقيقا مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي للغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان
مصادر مطلعة بمحور المقاومة لـ"العالم":الهجوم على الناقلة الاسرائيلية في بحرعمان هو رد على الاعتداء الاخير على مطار ضبعه بمنطقة القصير السورية
شركة "زودياك ماريتايم" الاسرائيلية: ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان، تبحر حاليا بمواكبة البحرية الأميركية الى مكان آمن
أ ف ب: الأمم المتحدة تعلن أن هجوما استهدف مبنى تابعا لها في هرات غربي افغانستان ومقتل شرطي أفغاني
مصادر تونسية: قوات الامن تعتقل نائبا في البرلمان بعد اتهامه للرئيس قيس سعيد بأنه نفذ انقلابا عسكريا عبر قراراته الاخيرة
الهلال الاحمر:اصابة اكثر من 270 فلسطينيا غالبيتهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال بالضفة
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
فيديو
التكليف ومساعي تأليف الحكومة
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥
فيديو
حلّ جمعية الوفاق البحرينية- 2016
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٤٩
هاشتاغ
أحداث تونس والاعدام في البحرين في عيون وسائل التواصل الاجتماعي
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٠٨
مع الحدث
مآلات الوضع التونسي وانعكاسه على الجوار والمنطقة
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١١
العالم الاسلامي
بانوراما .. الانتخابات العراقية واحتمالات التأجيل
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢١
المشهد اليمني
تلاشي الوعود الامريكية بإيقاف العدوان على اليمن
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٢
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
المغرب يسجل 9128 إصابة و35 وفاة جديدة بكورونا
وثائق: ترامب ضغط على وزارة العدل الأمريكية لتغيير نتائج انتخابات 2020
إثيوبيا تدعو المجتمع الدولي لإجبار جبهة تيغراي على التوقف عن شن هجمات جديدة
وزير خارجية السعودية في تونس والتقى قيس سعيّد
مطالبات حقوقية وأسرية بالإفراج عن المعارض البحريني السنكيس
إثيوبيا تفوز بذهبية عشرة آلاف متر واستبعاد أمريكا من سباق التتابع المختلط
مقالات و تحليلات
هل وضع الرئيس سعيد اصبعه على جرح تونس؟
معارک البيضاء: الجيش واللجان أصبحوا على مشارف بيحان
لماذا اشترى ابن سلمان تقنيات التجسس الإسرائيلية؟
تركيز الحظر الأميركي الجديد على قدرات إيران الصاروخية والمسيرات
هل سيضع التحالف الرباعي المشروع الاميركي في مهب الريح؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.