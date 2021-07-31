السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١
٠١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن: سأفرض مزيدا من العقوبات ضد كوبا

بايدن: سأفرض مزيدا من العقوبات ضد كوبا
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيفرض مزيدا من العقوبات ضد كوبا، وذلك في أعقاب الإعلان عن عقوبات جديدة ضد هافانا "على خلفية حملتها ضد المحتجين".

العالم-الامریکیتان

ونقلت وكالة "رويترز" عن بايدن خلال اجتماع مع زعماء أمريكيين من أصل كوبي أنه طلب من وزارتي الخزانة والخارجية إبلاغه خلال شهر بكيفية السماح للأمريكيين بإرسال الحوالات المالية إلى ذويهم في كوبا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة فرض عقوبات على الشرطة الثورية الوطنية الكوبية واثنين من قادتها، وفقا لموقع الوزارة على الإنترنت.

وقالت الوزارة إن العقوبات جاءت في "أعقاب حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة الكوبية هذا الشهر".

وحسب موقع الوزارة، فإن المسؤولين المدرجين على القائمة السوداء هم مدير الشرطة ونائبه.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

دمشق تجدد تضامنها الكامل مع هافانا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس التونسي يعفي مساعد وزير الخارجية

بايدن: سأفرض مزيدا من العقوبات ضد كوبا

تونس.. "النهضة" ترفض محاكمة النواب بدون إجراءات رفع الحصانة

الرئيس التركي يبحث مع نظيره الجزائري تطورات تونس

11 شهيدا و19مصابا بهجوم ارهابي استهدف مجلس عزاء جنوبي صلاح الدين

إصابة أكثر من 250 فلسطينيا في اشتباكات مع القوات الصهیونية