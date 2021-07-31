بايدن: سأفرض مزيدا من العقوبات ضد كوبا

العالم-الامریکیتان

ونقلت وكالة "رويترز" عن بايدن خلال اجتماع مع زعماء أمريكيين من أصل كوبي أنه طلب من وزارتي الخزانة والخارجية إبلاغه خلال شهر بكيفية السماح للأمريكيين بإرسال الحوالات المالية إلى ذويهم في كوبا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة فرض عقوبات على الشرطة الثورية الوطنية الكوبية واثنين من قادتها، وفقا لموقع الوزارة على الإنترنت.

وقالت الوزارة إن العقوبات جاءت في "أعقاب حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة الكوبية هذا الشهر".

وحسب موقع الوزارة، فإن المسؤولين المدرجين على القائمة السوداء هم مدير الشرطة ونائبه.