شاهد: مزحة مرعبة تؤدي بسجن 4 شبان سعوديين

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وبدأت القصة عندما خطط الشبان الأربعة لإخافة المتواجدين في الأماكن العامة عبر ارتداء أقنعة قرود مخيفة، ومفاجأتهم في الظلام، مع تصوير ردود فعلهم المختلفة ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها تمكنت من تحديد هوية المقنعين الأربعة، وقبضت عليهم، مشيرةً لكونهم مواطنين سعوديين في العقدين الثاني والثالث من العمر.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في تطبيق ”سناب شات“، ظهر فيه جزء من المقاطع التي صورها الشبان الأربعة، ويظهر في إحداها، رجل يفر من المكان خائفاً بعد أن شاهد أحد المقنعين.

كما يظهر الشبان الأربعة بعد القبض عليهم، مصطفين بجانب بعضهم البعض، وقد ارتدوا الأقنعة المخيفة السوداء التي تسببت بالقبض عليهم.

وتباينت ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة حول تصرف الشبان الأربعة، إذا اعتبر فريق من المدونين أن ماقام به المقنعين لا يستوجب الملاحقة القانونية كونه نوع من الترفيه والمزاح، بينما اعتبر فريق آخر أن إخافة الناس قد تتسبب بحوادث أو ردود فعل غير محسوبة وتستوجب العقاب.

وقال الكاتب السعودي، عبدالعزيز السويد، معلقاً على الحادثة ”للأسف فيه ناس مقتنعين أن التخويف والترويع من المزح و خفة الدم“.

وقالت شرطة منطقة الرياض إنها أحالت الشبان الأربعة إلى النيابة العامة، ما يعني أنهم قد يواجهون المحاكمة.

وبدأت السعودية في العام 2019 بتطبيق لائحة للذوق العام في الأماكن العامة، تتضمن عقوبات قد تصل حد السجن وغرامات مالية على مخالفي بنود اللائحة التي تمنع تعريض الناس للخطر أو الإساءة لهم.

وترصد الشرطة والنيابة العامة وجهات حكومية أخرى، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور وتدوينات يمكن أن تكون مخالفة للقوانين، حيث يتم التحقيق فيها والقبض على المتورطين بمخالفات ومحاسبتهم.