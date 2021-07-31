السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

هايتي.. اعتقال ضابط شرطة رابع في قضية اغتيال الرئيس مويز

هايتي.. اعتقال ضابط شرطة رابع في قضية اغتيال الرئيس مويز
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت شرطة هايتي عن اعتقال ضابط شرطة رابع يدعى ويليام مويز في إطار التحقيق بقضية اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويز.

العالم- الأميركيتان

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماري ميشيل فيريه إن الشرطة المعتقلين، "كانوا يرافقون المرتزقة المسلحين أثناء الهجوم".

وتشير شرطة هايتي إلى أن هناك 9 عناصر آخرين في الشرطة بانتظار الاستجواب في القضية وقام مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي الذي يساعد سلطات هايتي في التحقيق، بتفتيش منازلهم.

ونفذت شرطة هايتي 46 عملية استجواب واعتقلت 27 شخصا منهم 18 مواطنا كولومبيا، على ذمة الضلوع في الهجوم على مقر الرئيس مويز في 7 يوليو الجاري.

وتبحث الشرطة عن 6 آخرين يشتبه بتورطهم في الجريمة بينم سيناتور سابق، وقاضية سابقة ورجل أعمال.

روابط ذات صلة

إعتقال المنسق الأمني للرئيس "الهايتي" في إطار التحقيق حول اغتياله

6 يشتبه في تورطهم باغتيال رئيس هايتي تدربوا في برنامج عسكري أمريكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيطرة على حريق شمال لبنان وتحذيرات من تجدده

أولويات واشنطن والرياض في لبنان تصطدم بأولويات ميقاتي

استشهاد عسكري عراقي بهجوم لـ ’داعش’ في ديالى

مصر: أي خطأ في ملء سد النهضة سيهدد سدود السودان

مقطع فيديو يظهر مخاطر الانشغال بالهاتف أثناء القيادة

فيديو صادم يظهر العواقب الخطيرة اذا ابتلع طفلك بطارية!