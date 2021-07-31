هايتي.. اعتقال ضابط شرطة رابع في قضية اغتيال الرئيس مويز

العالم- الأميركيتان

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماري ميشيل فيريه إن الشرطة المعتقلين، "كانوا يرافقون المرتزقة المسلحين أثناء الهجوم".

وتشير شرطة هايتي إلى أن هناك 9 عناصر آخرين في الشرطة بانتظار الاستجواب في القضية وقام مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي الذي يساعد سلطات هايتي في التحقيق، بتفتيش منازلهم.

ونفذت شرطة هايتي 46 عملية استجواب واعتقلت 27 شخصا منهم 18 مواطنا كولومبيا، على ذمة الضلوع في الهجوم على مقر الرئيس مويز في 7 يوليو الجاري.

وتبحث الشرطة عن 6 آخرين يشتبه بتورطهم في الجريمة بينم سيناتور سابق، وقاضية سابقة ورجل أعمال.