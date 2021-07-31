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الامن القومي البرلمانية الايرانية:

ندعم الحوار الافغاني - الافغاني بغية ايجاد حل سلمي للازمة

ندعم الحوار الافغاني - الافغاني بغية ايجاد حل سلمي للازمة
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية محمود عباس زادة مشكيني دعم طهران للحوار الافغاني - الافغاني بهدف التوصل الى حل سلمي للازمة في هذا البلد.

العالم - ايران

واشار النائب محمود عباس‌ زادة مشکیني، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، الى الاجتماع الاخير لاعضاء اللجنة القومية البرلمانية حول موضوع افغانستان، عادّا التطورات في هذا البلد بالمعقدة بسبب عدم وضوح مواقف اللاعبين كما ان البلدان اللاعبة في هذا البلد لم تتضح مواقفها بصورة شفافة.

ولفت الى ان اميركا التي احتلت افغانستان على مدى عقدين وكان ينبغي ان تولي اهتماما بالبنى التحتية بهذا البلد لكنها لم تفعل شيئا وينبغي مساءلتها حيال التطورات الناجزة لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على ارواح المدنيين.

وأكد عباس زادة مشكيني ان مصير افغانستان يحدده ابناء شعبها وينبغي وضع حد للصراعات القائمة وفق رأي الشعب بغية التوصل الى نتيجة نهائية.

وشدد على دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للحوار الافغاني - الافغاني وتعزيزه من أجل تحقيق حل سلمي للازمة القائمة في هذا البلد.

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