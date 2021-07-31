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روسيا تجدد موقفها من احياء الاتفاق النووي..وهذه تفاصيلها

روسيا تجدد موقفها من احياء الاتفاق النووي..وهذه تفاصيلها
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا موقف بلاده من الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن موسكو تعارض إضافة نقاط جديدة إلى الاتفاق.

العالم - ايران

وكتب ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا والممثل الدائم لها لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، والذي يترأس الوفد الروسي في محادثات الاتفاق النووي ، كتب في تغريدة جديدة يوم الجمعة : في الواقع، الهدف المتفق عليه من محادثات فيينا هو إحياء الاتفاق النووي في شكله الأصلي، لا أقل ولا أكثر.

وأضاف: يجب على جميع المشاركين في الاتفاق ان لايتصرفوا بشكل يؤدي الى الانحراف عن الهدف المشترك.

وقال الدبلوماسي الروسي: لا ينبغي حتى التفكير في أن شخصا ما يحاول إضافة نقاط جديدة إلى الاتفاق النووي.

وكتب أوليانوف التغريدة ردا على تغريدة لمستخدم إيراني قال فيها إن إيران لا تسمح بإثارة قضايا غير ضرورية في مفاوضات احياء الاتفاق النووي .

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