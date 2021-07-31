مستشار ملك البحرين يثير جدلا بتغريدات حول ملكية جزر الزبارة في قطر

العالم - البحرين

ولطالما تنافس البلدان لعقود طويلة حول الحدود البحرية الفاصلة بينهما، قبل أن يرضيا بحكم محكمة العدل الدولية في العام 2001، القاضي بسيادة البحرين على جزر حوار ومنطقة جرادة، وسيادة قطر على جزر الزبارة وجنان وفشت الديبل.

وقال وزير خارجية البحرين السابق والمستشار الملكي "خالد بن أحمد آل خليفة"، ردا على حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "جزر حوار بحرينية وجزر الزبارة هي لأهل البحرين وفيها حقوق لن تضيع".

وأضاف: "لدينا 83 وثيقة مزورة تدعي ما تريد أن تدعي، ولكن حكمت المحكمة الدولية بأن حوار بحرينية، فيما بقيت جزر الزبارة، إن أهلها بحرينيون شاء المدعون أو أبوا و إن حقوقهم لن تضيع مهما طال الزمن".

وكان ناشطون قطريون من بينهم أفراد من أسرة آل ثاني الحاكمة، دشنوا حملة عبر "تويتر" تحت وسم "#حوار _قطرية"، مطالبين بنزع سيادة البحرين عنها، وإخضاعها لسيطرة بلادهم.

ومدينة الزبارة هي مدينة تقع شمال دولة قطر، وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أصدرت في يوم الجمعة 16 مارس من العام 2001 حكما ملزما وغير قابل للاستئناف، بشأن النزاع الحدودي بين قطر و البحرين، الذي استمر قرابة خمسين عاما؛ فقد أعلنت المحكمة بأن دولة قطر لها السيادة على الزبارة وجزيرة جنان وحد جنان وفشت الديبل، كما حكمت للبحرين بالسيادة على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة. وحكمت بأن يكون لسفن قطر التجارية حق المرور السلمي في المياه الإقليمية للبحرين الواقعة بين جزر حوار والبر البحريني.

وحينها رحّب الطرفان (المنامة والدوحة) بقرار محكمة العدل الدولية.