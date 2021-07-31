أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 31 يوليو 2021

ابرار..

القائد.. ثبت خلال سنوات مسؤولية الحكومة الحالية واقع عدم جدوى الثقة بوعود الغرب

ايران..

امريكا تقيد مباحثات الاتفاق النووي بفيينا بالتباحث حول قدراتنا الصاروخية وسياساتنا الاقليمية

جوان ..

رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي يتحدث عن اهمية تأييد حزب الله لترشيحه

اطلاعات..

حركة النجباء العراقية.. تيار المقاومة في العراق لن ينخدع بالاعيب امريكا ابدا

آرمان ملي ..

القوات اليمنية المشتركة تحرر مناطق واسعة في محافظة البيضاء

آفتاب يزد..

رئيس الوزراء الباكستاني ينفي اي دور لبلاده في الهجمات التي تشنها حركة طالبان الافغانية

جمهوري اسلامي ..

ايام افغانستان الدامية... مصرع الفين وستمائة مدني على يد طالبان في اربعة اشهر

سياست روز..

جمهورية جنوب افريقيا تشجب انضمام الكيان الصهيوني لعضوية الاتحاد الافريقي كمراقب

كيهان ..

خمس هجمات متتالية تشنها المقاومة العراقية على مواقع وقوافل عسكرية امريكية

قدس ..

تفاقم الاجواء مرة اخرى في جنوب القوقاز مع اندلاع الاشتباكات بين جمهوريتي آذربيجان وارمينيا

خراسان

اطلاق سراح الشيخ الزكزاكي رئيس الحركة الاسلامية بنيجريا من السجن , يوم عيد لاحرار افريقيا

رسالت ..

زعيم كوريا الشمالية يطلق تحذيرات من تبعات اجراء امريكا وكوريا الجنوبية مناورات جديدة

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت

الصحافة الایرانیة

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها، هجمات باالعراق تعكس رفضا لاتفاق الكاظمي بايدن ..يبدو واضحا بأن الاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي جو بايدن لم يرض الشارع العراقي وقوى المقاومة العراقية ..

ان الهجمات التي استهدفت السفارة الامريكية وقواعد وقوافل عسكرية امريكية بالعراق تعكس عمق الاستياء من اتفاق الكاظمي بايدن.

فالقناعة العامة في العراق ترى ان تاكيد هذا الاتفاق على عبارة "خروج القوات الامريكية المقاتلة" يعني محاولة التفاف على قرار البرلمان العراقي الداعي لخروج القوات الامريكية بالكامل, عبرتغيير المهام المعلنة لهذه القوات لضمان بقاءها في اطار مهام استشارية وتدريبية وهو ما يرفضه الشعب العراقي تماما.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان، على امريكا دفع تعويضات لايران،..كتبت صحيفة عصر ايرانيان ... ممثل امريكا الخاص بايران روبرت مالي قال مؤخرا ان امريكا مستعدة لرفع الحظر عن ايران اذا ما عادت لطاولة المفاوضات..ان مثل هذا الكلام مخادع تماما ويتناقض مع موقف امريكا بفيينا.

ان على امريكا الغاء كل اشكال الحظر اولا ودفع تعويضات لايران ازاء ما سببته من خسائر لبلادنا بسبب الحظر وقبل اي حديث عن مفاوضات واحياء للاتفاق النووي , فامريكا هي الي انسحبت من عضوية الاتفاق النووي وهي التي فرضت حظرا على بلادنا الالتزام بالحظر الامريكي مسببة خسائر واضرار لايران.

ومن هذا المنطلق يجب ان تكف امريكا على المماطلات في مباحثات فيينا والعودة لالتزاماتها بالاتفاق النووي بعد الغاء الحظر وتعويض ايران عن خسائرها الناجمة عنه .

اطلاعات ..

نقلت صحيفة اطلاعات في تقرير لها عن مجلة "فورين بولسي " الامريكية المقربة من الخارجية الامريكية قولها ان، شهر عسل العلاقات السعودية الاماراتية انتهى، وحسب التقرير.. تقول فورين بولسي ان مجلس التعاونى الخليجي يعاني من اتساع دائرة الخلافات الداخلية بشكل لم يسبق له مثيل حول العديد من القضايا, حيث كانت هناك مصالح مشتركة تجمع اعضاء هذا المجلس ولكن الامور تغيرت تماما باتجاه ظهور تضارب في المصالح وفي الرؤى السياسية والاستراتيجية للامور..

ان مسار العلاقات السعودية والامارات نموذج لهذا الواقع ,حيث كانت ركيزة مجلس التعاون لكنها تدفع اليوم نحو تفككه فالخلافات السعودية الامارتية لم تعد تتحدد بشكل حرب بالنيابة بجنوب اليمن بل طفت على السطح ايضا بشان المصالحة مع قطر وكذلك في اوبك لاول مرة , في نهاية لشهر عسل طويل.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها، التهديدات الامريكية الفارغة ضد ايران،.. تحدثت محافل امريكية واوروبية عن اعداد ادارة بايدن خطة امريكية تستهدف عرقلة صادارت ايران من النفط للصين, والخطة تتضمن فرض عقوبات كبيرة على الشركات الصينية المستوردة للنفط الايراني .

ولكن قد تبدو لبايدن ان الخطة عملية الا ان .. اية خطوة امريكية كهذه ستكون انزلاقا خطيرا في نفس مسار ادارة ترامب الخاطئ والفاشل وتصعيدا للاجواء مع الصين.

فايران تعرف تماما كيف تتعامل مع كل اشكال الضغوط والحظر وهذا الواقع كان احد الاسبابالرئيسية ل وهزيمة وسقوط ترامب, كما ان الصين ليست جزيرة نائية في المحيط لترتعب من امريكا بل سترد بالتاكيد على اية عقوبات امريكية بما يتناسب مع ثقلها كعملاق اقتصادي عالمي, وعندها سيلمس بايدن تبعات الفشل بدوره.

سياست روز..

صحيفة سياست روز تساءلت في مقالها، ماالذي يبحث عنه بلينكن، في اشارة لزيارة وزير الخارجية الامريكي للهند والكويت طارحة تساؤلات عن اهداف هذه الجولة في ظل الاوضاع والمناخات الاقليمية والدولية الحالية.

وتقول الصحيفة .. ان امريكا تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند لانعاش الاقتصاد الامريكي ولكن اهتمام واشنطن يشمل قضايا استراتيجية ايضا..

ان امريكا تتحرك لتعزيز العلاقات مع الهند مقابل الصين وللاستفادة من ثقل الهند الاقليمي في الشأن الافغاني ايضا خاصة بعد زيارة وفد من طالبان لبكين .. وفيما يخص زيارة بلينكن للكويت قد يرتبط الامر بايجاد ارضية للاستثمارات الكويتية بامريكا لتعزيز الاقتصاد الامريكي , هذا الى جانب الترويج لسيناريو الترويع من ايران لتحقيق نوايا واهداف امريكا في المنطقة .

خراسان ..

نشرت صحيفة خراسان تقريرا حول المستجدات الميدانية في افغانستان , يحمل عنوان، طالبان خلف ابواب هرات، كتبت فيه ..الجيش الافغاني يقول انه تصدى لهجوم واسع لحركة طالبان استهدف بشكل ىمباشر مدينة هرات اكبر مدينة في غرب افغانستان.

شهود عيان اكدوا ان حركة طالبان غيرت تكتيكها بعد ذلك بالسيطرة على القرى والمناطق المحيطة بهرات لمحاصرة المدينة الى جانب ذلك هناك انباء عن سيطرة حركة طالبان على معبرين حدودين يربطان افغانستان بتركمنستان وايران في اطار خطة ميدانية لطالبان بالسيطرة على جميع المعابر الحدودية مع البلدان المجاورة .