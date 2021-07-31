بهذه الطريقة بترت موسكو اليد الاسرائيلية بمهارة الضابط السوريين!

العالم- خاص بالعالم

وقال عباس في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان روسيا زودت سوريا منظومات قتالية متطورة واخرى مضادة للصواريخ الغرض منها التصدي للعدوان الاسرائيلي، ولفت الى ان سوريا تخوض الان حرباً تقنية مع العدوان الاسرائيلي والتي تتمثل بلحظة اكتشاف الهدف واتخاذ القرار بالرد والتصدي للاهداف المعادية خلال 30 ثانية.

واوضح عباس: ان هذه الحرب التقنية الدقيقة تتطلب نوعية متطورة لاداء الضباط السوريين وجاهزية عالية في التحكم بمنظومة القيادة والسيطرة والتشويش المضاد، واعتبر ان هذا ما مكن الضباط السوريين من اسقاط جميع الصواريخ الاسرائيلية، مشيراً الى ان سوريا تمتلك وسائط مختلفة من المنظومات المتطورة.