السعودية تستخدم تقنية تجسس اسرائيلية ضد شعبها

العالم - انقلاب الصورة

وأكدت الصحيفة أنه تم بيع هذا البرنامج للسعودية وتقول مصادر اسرائيلية اخری انه بعد قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، توقف الشركة عن بيع البرنامج لكن الحكومة الاسرائيلي تدخلت في 2019 وضغطت علی الشركة لكي يستمر البيع مرة اخری لأنها كانت تريد الدفع بعملية التطبيع مع السعودية.

أما صحيفة يديعوت احرونوت العربية فكشفت بدورها ان "اسرائيل" زودت السعودية ببرنامج بيغاسوس واعطته لكبير مستشاري محمد بن سلمان، القحطاني قبيل عملية اغتيال جمال خاشقجي، ما يثبت التعاون الاستخباراتي بين السعودية و"اسرائيل".

ويقول المعارض السعودي الدكتور حمزة الحسن ان "اسرائيل" أدركت ان السعودية قلقة من معارضيها فساعدتها علی قمع شعبها فتقبلتها السعودية واعتبرتها بادرة.

وانتقد الحسن الحكام السعوديين باستخدام هذا البرنامج فقط ضد المعارضين، مؤكداً ان الكثير من الدول تستخدم ادوات التجسس في التجسس علی التقنيات الحديثة أو في مجال التجسس السياسي ضد بلدان اخری ولكن السعودية تستخدم هذه التقنيات ضد شعبها.