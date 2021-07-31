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بدء التطعيم للمعلمين بلقاح كورونا في ايران اليوم

بدء التطعيم للمعلمين بلقاح كورونا في ايران اليوم
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير عام شؤون الصحة بوزارة التربية والتعليم في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد محسن بيكي عن بدء التطعيم في البلاد اليوم السبت باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

العالم - ايران

وقال محسن بيكي في تصريح له بهذا الصدد: ان تطعيم المعلمين بدا بصورة رمزية يوم عيد الغدير (الخميس) لينفذ رسميا اليوم في جميع مراكز التطعيم في كافة انحاء البلاد.

واشار الى ان عملية تطعيم المعلمين ستستمر لغاية الاسبوعين القادمين بالجرعة الاولى وقال: ان عدد المعلمين في البلاد يبلغ نحو مليون و 200 الف في القطاعين الحكومي والخاص حيث سيتم تطعيمهم تاباعا في المراكز الصحية ذات الصلة.

واوضح بان الفترة الزمنية الفاصلة للتطعيم بين الجرعتين الاولى والثانية هي شهر واحد واضاف: ان التطعيم بالجرعة الثانية سيتم الانتهاء منه قبل اسبوعين من افتتاح المدارس.

وصرح بان هنالك معلمين تلقوا اللقاح حسب الفئات العمرية التي بلغت لغاية الان 55 عاما فما فوق على المستوى العام في البلاد او اقل منه في بعض المحافظات وبناء عليه لن يكونوا بحاجة الى التطعيم مرة اخرى في اطار برنامج تطعيم المعلمين.

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