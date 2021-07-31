هجوم انتقامي يستهدف سفينةاسرائيليةوتل أبيب تتهم طهران

العالم - الاحتلال

هجوم أسفر عن مقتل اثنين من طاقم السفينة، احدهما بريطاني والأخر روماني، وفق بيان شركة زودياك ماريتايم المشغلة، المملوكة لعائلة عوفر الاسرائيلية.

موقع يديعوت أحرونوت العبري ذكر أن التقييمات الجارية في الكيان الاسرائيلي، تشير إلى وقوع هجومين على السفينة، تفصل بينهما بضع ساعات؛ خلى أولهما من الأضرار، فيما أصاب الثاني غرفة القيادة والتحكم. فيما نقلت رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي ترجيحه أن يكون الهجوم نفذ بطائرة مسيرة.

في الردود.. نقلت رويترز عن مصادر استخبارية غربية، قولها إن المشتبه فيه الرئيس في الهجوم هي طهران، لكن المصادر نفسها شددت على أن الحكومات لا تزال تسعى للحصول على أدلة دامغة؛ الخارجية الامريكية أعربت عن انزعاجها من الحادث، وأكدت عمل واشنطن مع شركائها الدوليين للوقوف على الملابسات، وأنها تراقبُ الوضع عن كثب.

المصادر الاسرائيلية استعجلت أي دليل ملموس، لتتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم، وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لابّيد، حمّل إيران مسؤولية الهجوم، وقال انه يستحق ردا قاسيا، فيما اعتبر مسؤول اسرائيلي ليديعوت احرونوت أنه سيكون من الصعب على تل أبيب غضّ الطرف عن الهجوم.