التحالف السعودي يزعم إحباط هجوم على سفينة سعودية

العالم - السعودية

ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية عن تحالف العدوان قوله، إنه أحبط “محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية”.

واتهم تحالف العدوان، حركة أنصارالله اليمنية بما سماه "الاستمرار في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني"، وفق CNN.

وزعم التحالف أن جهوده “أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب”.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت لم يكشف التحالف المزيد من المعلومات حول الهجوم الذي تحدث عنه.

يأتي ذلك بعد تعرض ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب لهجوم بطائرة مسيرة يوم الخميس، حسب ما قاله مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة.

وأسفر الهجوم على الناقلة الإسرائيلية عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها، أحدهما بريطاني والآخر رومانين وفقا لبيان شركة زودياك ماريتايم المُشغلة للسفينة.