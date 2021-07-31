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روحاني: قرارات لجنة مكافحة كورونا اتخذت دوما على اساس العقل الجمعي

روحاني: قرارات لجنة مكافحة كورونا اتخذت دوما على اساس العقل الجمعي
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بان قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اتخذت على الدوام على اساس العقل الجمعي.

العالم - ايران

يتبع ..

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