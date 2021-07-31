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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر عبرية: اجتماع بين وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان الاسرائيلية في أعقاب الهجوم على ناقلة النفط في سواحل عُمان
الهلال الاحمر:اصابة اكثر من 270 فلسطينيا غالبيتهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال بالضفة
مصدر خاص لـ"العالم": بلغ عدد المنتسبين لـ"جيش العشائر" بريف الحسكة حتى الان نحو ٧٠٠٠ عنصر وسيتقاضون ٥٠٠ دولار كراتب شهري
مصدر خاص لـ"العالم":القوات الأمريكية تمكنت من إقناع العشائر العربية بريف الحسكة السورية إنشاء ميليشا "جيش العشائر"بقيادة عبدالآله الجربا
مصادر لبنانية: البرلمان الاوروبي يقر نظام عقوبات جديدا ضد الأشخاص والكيانات المسؤولة عن "تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون" في لبنان
القضاء التونسي يفتح تحقيقا مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي للغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان
مصادر مطلعة بمحور المقاومة لـ"العالم":الهجوم على الناقلة الاسرائيلية في بحرعمان هو رد على الاعتداء الاخير على مطار ضبعه بمنطقة القصير السورية
شركة "زودياك ماريتايم" الاسرائيلية: ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان، تبحر حاليا بمواكبة البحرية الأميركية الى مكان آمن
أ ف ب: الأمم المتحدة تعلن أن هجوما استهدف مبنى تابعا لها في هرات غربي افغانستان ومقتل شرطي أفغاني
مصادر تونسية: قوات الامن تعتقل نائبا في البرلمان بعد اتهامه للرئيس قيس سعيد بأنه نفذ انقلابا عسكريا عبر قراراته الاخيرة
روحاني: قرارات لجنة مكافحة كورونا اتخذت دوما على اساس العقل الجمعي
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش
اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بان قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اتخذت على الدوام على اساس العقل الجمعي.
العالم
-
ايران
يتبع ..
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
سياسة
صحة
كلمات دليلية :
روحاني
مكافحة كورونا
العقل الجمعي
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.