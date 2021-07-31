تجارة ايران الخارجية تسجل 29 مليار دولار

العالم - ايران

وأشار " مهدي مير أشرفي" في تصريح اليوم السبت، أن حجم التجارة الخارجية نما كمّا 21 بالمئة وسعريا 47 بالمئة.

وأوضح أن صادرات السلع غير النفطية من اجمالي التجارة الخارجية، يلغ 38.3 مليون طن بقيمة 14.4 مليار دولار بنمو 27 بالمئة كمّيا و65 بالمئة سعريا عن الفترة المناظرة 2020.

وأضاف أن السلع غير النفطية المصدرة شملت بشكل أساس الغاز المسال والبولي اثيلين و صناعات الحديد والميثانول والبنزين وسبائك الحديد ومصنوعات الصلب وقضابين الحديد والبروبان المسال والقطران النحاس الكاثودي.

ميراشرفي أشار الى الاسواق التصديرية الرئيسية المستوردة للسلع الايرانية، وكانت اولا الصين بنحو 10 ملايين طن بقيمة 4.3 مليار دولار، تلتها بالترتيب كل من العراق 10.9 مليون طن بـ 2.8 مليار دولار، والامارات 4.2 مليون طن بـ 1.6 مليار دولار فضلا عن تركيا 1 مليون طن بقيمة 923 مليار دولار، وافغاستان 1.8 مليون طن بـ 728 مليون دولار.

من جهة ثانية أكد رئيس الجمارك تسجيل واردات ايران من السلع بلغت 12.5 مليون طن بقيمة 14.5 مليار دولار في الشهور الاربعة المذكورة بنمو كمّي 5 بالمئة وسعري 32 بالمئة على اساس سنوي.