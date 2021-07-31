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روسيا: سوريا تواصل التزاماتها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

روسيا: سوريا تواصل التزاماتها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن سوريا تواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتعاونها الوثيق مع المنظمة.

العالم - سوريا

وقال شولغين في مقابلة مع سبوتنيك اليوم: “دمشق تواصل بشكل مسؤول الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية والتعاون الوثيق مع المنظمة”.

وأضاف شولغين: “الدورة الـ 97 الماضية للمجلس التنفيذي كانت أول اجتماع لهيئات إدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ اعتماد قرار تعليق حقوق وامتيازات سورية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية” موضحاً أنه “لا يزال يتعين على الوفود تقييم حجم وآثار هذه الخطوة وفهم كيفية المضي قدما بهذا الصدد”.

وعقدت الدورة الـ 97 للمجلس التنفيذي للمنظمة بين السادس والتاسع من تموز الجاري.

وشدد شولغين على أن “الجميع يدرك جيدا أن الشروط التي قدموها لسورية غير قابلة للتحقيق وبالتالي لا أحد يساوره الشك حول تغيير محتمل في الوضع إلى الأفضل”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أدانت بشدة في الـ 21 من نيسان الماضي القرار الذي تم تمريره من الدول الغربية في الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية مؤكدة أنه يشكل تطوراً خطيراً في مسيرة عمل المنظمة ويتنافى مع ميثاقها.

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