العالم - سوريا

وتظهر الفيديوهات جولات عدة تنفذها القوات الامريكية في قرى ريف القامشلي بمحاولة لاستماله الشباب من ابناء العشائر للانضمام الى الفصيل الذي اطلقوا عليه اسم جيش العشائر الذي سيتبع مباشرة للقوات الامريكية.

القوات الامريكية اعتمدت احد المقرات في منطقة حاموكر في ريف اليعربية بريف الحسكة وهو ذاته مقر قوات الصناديد احد فصائل قسد التابعة لشيخ قبيلة شمر حميدي دهام الجربا، الفصيل الجديد لم تخرج قيادته عن قبيلة شمر وتم تسمية عبد الاله الجربا من ابناء القبيلة ذاته ليكون مسؤولا عن هذا الفصيل.

ويظهر الفيديو الذي حصلت عليه قناة العالم مقر قوات الصناديد الذي اصبح مقرا لجيش العشائر واحتشاد عدد من ابناء العشائر للتسجيل ضمن المجموعة الجديدة المسماة جيش العشائر، فمنذ انطلاق عمليات التسجيل للانتساب الى هذا الفصيل منذ اكثر من اسبوع سجل نحو 7000 شابا من ابناء مناطق ريف القامشلي بعد ان تم اغرائهم بالرواتب التي يتم دفعها لهم والتي تصل الى 500 دولار امريكي شهريا ، الامر الذي شكل دافعا لكثير من ابناء المنطقة الذين يعانون سوء الاوضاع المعيشية التي سببها الاحتلال الامريكي ونتيجة سرقة ثروات المنطقة النفطية والقمحية ومن المحتمل ان يوقوم آخرون بترك قسد لينضموا الى الفصيل الجديد.

يذكر ان موقع العالم كان قد كشف سابقا ان المخابرات الامريكية والجيش الامريكي يسعيان في سوريا لترسيخ قدراتهم وقدرات قسد على سرقة النفط السوري، واستمالة ود العشائر السورية في تلك المنطقة، في هذه الايام ظهر جهد استخباري امريكي للتخلص من معارضي التواجد الامريكي في المنطقة، وفك شيفرة الارتباط بين العشائر والزعامات العشائرية، بدأت حراك واضحا في مناطق الجزيرة السورية، لاحياء مشروعها انشاء قوة عشائرية تابعة لها بشكل مباشر ومنفصلة عن قسد، عبر جولات وزيارات لعدد من قرى القبائل العربية، التقى خلالها ضباط من القوات الامريكية، يرافقهم مترجمون من الجنسية العراقية، وجهاء واهالي القرى لدفعهم للانضمام لجيش العشائر التابع للامريكي واليوم نعرض فيديوهات تؤكد صحة المعلومات.