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مراسلة العالم نقلا عن محافظ درعا:اللجنة الأمنية والعسكرية بالمحافظة تتقدم في خطوات إيجابية للتوصل لاتفاق على حل سلمي خلال الساعات القادمة

السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

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