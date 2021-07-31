حماس: واشنطن شريكة الاحتلال في جرائمه ضد الفلسطينيين

العالم - فلسطين

شددت على أن قرار الولايات المتحدة تقديم صفقة أسلحة كبيرة للكيان الصهيوني يشجعه على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ويزيد من إرهابه ضد الفلسطينيين ونهب أرضه.

وبينت، في تصريح على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، أن استمرار الولايات المتحدة في تسليح جيش الاحتلال، يزيد من حالة التوتر في المنطقة، ويعزز من تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، موافقتها على صفقة بيع مروحيات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي تقدر قيمتها بثلاثة مليارات وأربعمئة مليون دولار.

وتشمل الصفقة معدات تقنية وأنظمة ملاحة ومعدات دعم وقطع غيار، وفق بيان وزارة الخارجية.