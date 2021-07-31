مثلجات "اسرائيلية" في الرقة السورية! + صور

العالم - الاحتلال

وأظهرت الصور التي التقطتها المصادر لمثلجات من صناعة الكيان الاسرائيلي، وتحمل العلامة التجارية لشركة تيمان الصهيونية المتخصصة بالصناعات الغذائية (טעמן). وهي شركة مواد غذائية في الكيان الاسرائيلي تابعة لجيش الكيان، ولا توزع منتجاتها في اسواق فلسطين المحتلة،

وتأسست الشركة عام 1995، على يد رجل الاعمال الصهيوني يهودا حاييم، ويقع مصنعها في مستوطنة ميشور أدوميم المستوطنة الصناعية التي خطط لها الاحتلال ضمن مشروع ما يسمى بالقُدس الكُبرى، والتابعة لمستوطنة معاليه أدوميم التي تعتبر المستوطنة الأكبر شرق القدس المحتلة. ويظهر ما كتب على غلاف المثلجات انها من صناعة تركية وتغليف وتوزيع الشركة في الكيان الاسرائيلي، وحائزة على موافقة مجلس المتدنيين في الكيان الاسرائيلي، وتعمل الشركة على اعادة تصدير هذا المنتج لمناطق مختلفة من العالم، ووصلت الى مناطق سيطرة قسد.

وفي وقت سابق غرد الصحفي في تلفزيون الكيان الإسرائيلي، وعضو حزب الليكود "جاي معيان"، عبر "تويتر" بصور تظهر أنواعاً من البوظة الإسرائيلية قائلاً إنه يتم تصديرها إلى مناطق "قسد".