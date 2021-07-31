السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١
١٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الفلسطينية: وفاة و123 إصابة بـ"كورونا"

الصحة الفلسطينية: وفاة و123 إصابة بـ
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل وفاة واحدة، و123 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 86 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في التقرير اليومي عن الحالة الوبائية، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتوزعت الإصابات الجديدة جغرافياً إلى 106 إصابات في قطاع غزة و17 في الضفة الغربية.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة جغرافياً إلى 80 في قطاع غزة، و6 في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت في قطاع غزة.

ولفتت الوزارة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 591,569 بينهم 415,914 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

روابط ذات صلة

تحذيرات من ظهور متحورات أشد خطورة من فيروس كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سلطنة عمان تُعلق على حادث استهداف السفينة الإسرائيلية

بالفيديو: عمرو خالد ينسحب على الهواء من برنامج لقناة 'العربية'

شاهد.. الرئيس التونسي يتخذ قرارات جديدة حول التظاهرات

شباب "حركة النهضة" يطالبون بتغليب مصلحة تونس على السياسة

201 حالة انتحار في 6 أشهر في مصر

فضيحة مدارس أبناء السكان الأصليين في كندا تهز الرأي العام