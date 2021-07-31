وقالت الوزارة، في التقرير اليومي عن الحالة الوبائية، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتوزعت الإصابات الجديدة جغرافياً إلى 106 إصابات في قطاع غزة و17 في الضفة الغربية.



وتوزعت حالات التعافي الجديدة جغرافياً إلى 80 في قطاع غزة، و6 في الضفة الغربية.



وأوضحت الوزارة أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت في قطاع غزة.



ولفتت الوزارة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 591,569 بينهم 415,914 تلقوا الجرعتين من اللقاح.