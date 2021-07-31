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کورونا یجتاح أمریکا وبايدن يرجح فرض قيود صحية جديدة

کورونا یجتاح أمریکا وبايدن يرجح فرض قيود صحية جديدة
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

في وقت يرتفع فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا الهندي رجح الرئيس الأميركي جو بايدن أن تصدر الولايات المتحدة قريباً توصيات أو تفرض قيوداً صحية جديدة لمواجهة «كوفيد - 19»، مرحباً في الوقت نفسه بعودة عجلة التطعيمات إلى الدوران في البلاد.

العالم- الأمیرکیتان

ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي على الأميركيين توقع صدور توصيات إضافية من السلطات الصحية أو إجراءات ملزمة جديدة، قال بايدن للصحافيين: «على الأرجح».

إلا أن الرئيس الأميركي لم يذكر نوع الإجراءات التي كان يتحدث عنها، في الوقت الذي بدأت فيه السلطات الفيدرالية الأميركية، وكذلك مسؤولون محليون وشركات، بتشديد البروتوكولات الصحية.

ورغم ذلك، قال بايدن إن الولايات المتحدة شهدت الخميس «يوماً جيداً» لناحية التطعيم، إذ جرى إعطاء نحو مليون حقنة، في الوقت الذي تعمل فيه إدارته على تسريع عجلة التلقيح التي شهدت تراجعاً بطيئاً.

وأدلى بايدن بتصريحه قبيل مغادرته البيت الأبيض على متن المروحية الرئاسية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وفي مواجهة المتحورة «دلتا» السريعة الانتشار، أوصت السلطات الأميركية مواطنيها الموجودين في أماكن ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير، بأن يضعوا كمامات في الأماكن الداخلية حتى لو كانوا ملقحين بالكامل.

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