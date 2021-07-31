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شاهد.. الرئيس التونسي يتخذ قرارات جديدة حول التظاهرات

السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

اصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مجموعة من القرارات الهامة حول ساعات حظر التجوال وحق التظاهر.

العالم – مراسلون

وقالت مراسلة قناة العالم منيرة الشريفي، ان الرئيس التونسي قيس سعيد اصدر امر رئاسي يقضي بتعديل ساعات حظر التجوال لتكون من الساعة العاشرة مساء الى الساعة الخامسة صباحا.

واضافت مراسلة العالم الى انه تم اقرار منع كافة التظاهرات ومنع كافة التجمعات في مختلف البلاد.

واشارت الى وجود حملة اعتقالات شملت نائبين على الاقل حتى الآن وهما ياسين العياري المنتمي لكتلة حركة آمل وعمل وايضا النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد على خلفية صدور احكام قضائية ضدهم بالسجن.

ودعا مكتب البرلمان الى اجتماع عاجل على خلفية هذه الاعتقالات رغم ان المجلس مجمد ومغلق حسب القرارات الرئاسية وهذا ما استهجنه البعض باعتباره سطو على اتلصفحة الرسمية لنشاطات المجلس.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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