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متحدث القوات المسلحة اليمنية: القوة الصاروخية نفذت 13 عملية استخدمت فيها صواريخ من طراز بدر وسعير

السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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