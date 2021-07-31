العراق..مقتل قيادي بارز بداعش في ديالى

العالم-العراق

وقال رسول في تغريدة له على موقع تويتر، اليوم السبت، إن "جهاز مكافحة الإرهاب يتمكن من قتل الإرهابي المُكنى (أبو سعد السمين) والذي كان يشغل منصب مايُسمى أمير قاطع أبي ذر الغفاري بالقرب من بُحيرة تلال حمرين".

وتمكن الجهاز من قتل "الإرهابي"، بحسب توجيهات صادرة من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبعملية نوعية، بالقرب من بُحيرة تلال حمرين ضمن محافظة ديالى.

وشغل المكنّى أبو سعد السمين منصب أمير قاطع أبي ذر الغفاري، وهو كان يعدّ ذو تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الإرهابيين الإنتحاريين.