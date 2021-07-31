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متحدث القوات المسلحة اليمنية: تحالف العدوان شن أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من العملية 67 غارة جوية وقدم مزيدا من الأسلحة للعناصر التكفيرية

السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

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