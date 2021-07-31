السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١
٠١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. انجاز طبي ايراني في علاج تسوس الاسنان

السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تمكن باحثون ايرانيون من جامعة شهيد بهشتي بطهران من تطوير تقنية حديثة تعالج تسوس الاسنان دون قلع السن او قلع جذوره اذ يتم حشو السن بمادة حيوية مطورة تسمح باعادة نمو الاوعية الدموية واعصاب السن من جديد.

العالم – ايران

من الامراض الاكثر شيوعا بين الناس تسوس الاسنان الذي طور باحثون ايرانييون مادة جديدة لعلاجه دون اللجوء لقلع السن او قلع العصب فمادة السمسميت الوطنية الصنع تحافظ على جذور السن حية كما تعمل على ترميم الحفرة التي يخلفها التسوس واعادة اصلاح العاج والانسجة في السن.

وقال اخصائي الاسنان، سعيد عسكري: "العلاج بمادة السمسميت يعد علاجا جذريا فيما يخص العصب لكن هذا لا يعني ان باقي اجزاء السن لا تعاني في المستقبل من الآلام في حالة عدم رعاية اصول الصحة المتعارف عليها".

وعبر هذه التقنية يتم اجراء فتحة صغيرة في الجزء العلوي من السن تمكن الطبيب من الوصول الى اللب وإزالة الانسجة التالفة من لب السن وتطهير الاسطح الداخلية بعدها تملأ قناة الجذور بمادة حيوية مرنة تكافح المكروبات وتحفز الخلايا الجذعية وبالتالي نمو نسيج جديد.

وقال رئيس جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية، علي رضا زالي: "الاسنان التي تم سحب العصب لها والتي تعرضت لتلف في الماضي معرضة بشكل خاص للكسر حيث انها تصبح ضعيفة لكن مادة السمسميت الجديدة بإمكانها القضاء على مشكلة التسوس مع الحفاظ على عصب السن قويا".

ويقول فريق البحث ان المواد التي تتشكل منها السمسميت وهو اسمنت طبي غني بالكلسيوم رخيصا ويمكن تحضيرها على نطاق واسع في البلاد وتكلفة المعالجة بها اقل بكثير من تكلفة إزالة العصب بالنسبة للمريض.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

تجارة ايران الخارجية تسجل 29 مليار دولار

بدء التطعيم للمعلمين بلقاح كورونا في ايران اليوم

الشحنة الثالثة من لقاح "استرازينكا" تصل الى ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان: النيل الأزرق بلغ درجة الفيضان

إطلاق سراح النائب التونسي ماهر زيد

شاهد.. مراسل العالم: القوات اليمنية تقترب من شبوة

الأعرجي والسفير الأمريكي يناقشان إنهاء تواجد القوة القتالية في العراق

تطبيق في الهاتف الذكي يكشف النقود المزيفة

4 أسرى مضربين بسجن النقب يعانون أوضاعا صحية صعبة