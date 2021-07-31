شاهد.. مراسل العالم: القوات اليمنية تقترب من شبوة

العالم – اليمن

قال مراسل قناة العالم في اليمن، علي الذهب انه من خلال ما اعلنت اليوم من معلومات عسكرية عبر المتحدث باسم القوات اليمينة المسلحة العميد يحيى سريع يبدو هنالك بنسبة كبيرة فإنه تم استكمال السيطرة على محافظة البيضاء الاستراتيجية.

واشار الى التقدم على المستويات العسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية بعد الاعلان رسميا عن تحرير هذه المناطق واهمها الصومعة والزاهر ونعمان وناطع وطرد القوات التي تدعمها قوات تحالف العدوان بما في ذلك الجماعات التكفيرية.

واكد انه حسب مصادر عسكرية فان السيطرة على تلك المناطق تقرب القوات اليمنية المشتركة من محافظة الشبوة التي تقع تحت سيطرة تحالف العدوان السعودي الاماراتي.

واضاف المراسل ان السيطرة على تلك المناطق يمكن القوات اليمنية من الامساك بزمام الامور عسكريا اكثر في جبهة مأرب والسيطرة عليها من عدة مسارات.

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