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شاهد: القوات اليمنية تفقد تحالف العداون اهم ورقة رهان لديه

السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير العسكري اليمني، العميد عابد محمد الثور، ان تحرير البيضاء بمثابة رسالة قوية وضربة قاصمة لتحالف قدوى العدوان في محافظة البيضاء.

العالم – اليمن

وقال الخبير العسكري، ان اهمية عملية النصر المبين تكمن من الناحية الجغرافية كونها منطقة حساسة لاشرافها على ثماني محافظات ومنطقة حدودية سابقة وتمركز فيها الدواعش والقاعدة لاكثر من عشرين عاما اي محصنة بشدة.

واضاف العميد عابد محمد الثور، ان نجاح القوات اليمنية كان بمثابة رسالة قوية وصادمة لتحالف العدوان ولامريكا كونها هي راعية تلك الجماعات الارهابية.

واشار الخبير العسكري الى ان تحرير تلك المنطقة في اثنين وسبعين ساعة بعد عشرين عاما من سيطرة الارهابيين اي ان اليمن امام مرحلة جديدة.

وشدد العميد عابد على ان تحرير البيضاء من الجماعات الارهابية رسالة صادمة وضربة قاصمة للعدوان ان تلك المنطقة التي راهنت عليها كورقة مهمة جدا ومحور ارتكاز لها في كل المعارك وسقوطها اليوم يفقد العدوان اهم ورقة كان يراهن عليها وهو رهان الدواعش والتكفيريين.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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شاهد: القوات اليمنية تفقد تحالف العداون اهم ورقة رهان لديه