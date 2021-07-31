قائد الحرس الثوري: نوظّف جميع طاقاتنا لغاية القضاء الكامل على وباء كورونا

العالم - ايران

وأعلن سلامي، على هامش تلقّيه الجرعة الاولى من اللقاح الايراني المضاد لكورونا في مركز التلقيح التابع للقوة البرية في الحرس الثوري اليوم السبت، عن توظيف طاقات جميع مؤسسات القطاع الصحي والعلاجي التابع للحرس الثوري الى جانب القطاع الصحي والعلاجي في البلاد من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واشار الى التواجد الفاعل للقطاع الصحي والعلاجي التابع للحرس الثوري والقوى التابعة الى جانب كوادر الصحة والعلاج في البلاد، مشددا على بذل الحرس الثوري قصارى جهوده في مختلف ارجاء البلاد بهدف تطعيم المواطنين للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

وشدد على مشاركة كوادر الحرس الثوري في عمليات مكافحة تفشي وباء كورونا في البلاد لغاية القضاء عليه بشكل كامل وعودة الحياة الى طبيعتها.