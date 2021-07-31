روحاني يرعي مراسم تدشين ۷ مستشفيات ومستوصفات تخصصية في 5 محافظات بالبلاد

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هذه المستشفيات، توزعت في محافظات : سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) واذربايجان الغربية (شمال غرب) وسمنان (شرق) ومازندران (شمال) ومدينة ياسوج (بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد – جنوب غرب).

ومن شأن المراكز الطبية والعلاجية التي دشنت اليوم، ان توفر مايبلغ الفين و996 فرصة عمل مستديمة ومباشرة لأهالي المحافظات الخمس.

وفي تصريحه خلال مراسم تدشين المستشفيات، اعرب الرئيس روحاني عن ارتياحه للانجازات المحققة في مجال الرعاية الصحية لدى المحافظات الخمس، ولاسيما محافظة سيستان وبلوجستان.

وقال : ان زيادة الطاقات والامكانيات في مستشفيات هذه المحافظة الجنوبية الى سبعة اضعاف، لهو انجاز قيم؛ لكن مازالت هناك اجراءات ينبغي القيام بها من اجل التعويض عن المشاكل التي تعاني منها سيستان وبلوجستان منذ امد بعيد.