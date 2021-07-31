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شاهد.. درة التاج السعودي تدخل في ورطة والإمارات اول المتهمين!

السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع تعرض شركة أرامكو السعودية لسرقة معلومات حساسة جداً من قبل مجموعة هاكرز التي طلبت 50 مليون دولار لإستعادة هذه المعلومات الى الشركة بينما تتجه اصابع الاتهام السعودية نحو الإمارات بالوقوف وراء الحادث.

العالم - المحميات

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