بالفيديو: خطوات تبشر بقرب اعلان اتفاق كامل في درعا البلد

العالم – سوريا

خطوات إيجابية تم إنجازها في اتفاق درعا البلد بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة ستنتهي خلال الفترة القادمة بالإعلان عن إتفاق كامل في هذه المدينة.

أكد ذلك محافظ درعا اللواء مروان شربك خلال زيارته مراكز الإقامة المؤقتة التي تم تخصيصها لمئات العوائل التي نزحت من أحياء درعا البلد حفاظا على حياتها مشيراً إلى أن إتفاق درعا سيحسم وضع المدينة بشكل كامل بدون عملية عسكرية.

الهلال الاحمر السوري أكد أنه يقدم كامل الخدمات الإنسانية للنازحين من أحياء درعا البلد.

وقال رئيس فرع الهلال الاحمر بدرعا، أحمد مسالمة: "ونحن نقوم بتقديم كامل الخدمات الاغاثية والاسعافية والانسانية لهؤلاء وطبعا يتواجد منهم بعض المعاقين نقوم بمعاملتهم بمعاملة خاصة اضافة الى كبار السن والعجزة، هذا واجبنا وسنبقى نرعاهم حتى تنتهي هذه المسالة ان شاء الله قريبا جدا".

في الأثناء أعادت وحدات الجيش السوري انتشارها في ريف درعا، مع تعزيز بعض المواقع عبر تجميع النقاط لصد أي اعتداء محتمل حيث بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوحدات عسكرية مجهزة بدبابات وهي تتجه نحو الإستقرار في محيط أحياء درعا.

وينصّ اتفاق درعا البلد على تسليم الجماعات المسلحة السلاحين الخفيف والمتوسط، وإقامة نقاط للجيش السوري داخل أحياء درعا البلد، وفتح الطريق في اتجاه مركز المدينة.

ورغم أن الجيش السوري اعطى المسلحين مهلة كاملة لتلبية جميع مطالب الدولة السورية إلا أن أطراف في الجماعات المسلحة واصلت استهداف المدنيين في درعا حيث استشهد مدنيان، أحدهما طفل، جراء استهداف المجموعات الإرهابية للمستشفى الوطني ومنازل المواطنين في المدينة.

وأكدت المصادر المحلية أن المسلحين لم يسلموا إلا جزءا قليلا من أسلحتهم، بينما نفذت الجهات الأمنية بندَ تسوية مباشرة للعشرات من المطلوبين في قضايا أمنية من دون توقيف أي منهم.

كما استهدف المسلحون نقطة للجيش السوري، قيد الإقامة، ما أوقع اصابات بين عناصر الجيش واستدعى الجيش إلى قصف هذه الجماعات، في محاولة لثنيها عن جر المدينة إلى وضع امني أسوء.

وتأمل الحكومة السورية أن يشكل إتفاق درعا فرصة لتسوية أوضاع العديد من المناطق السورية التي تعاني من أوضاع صعبة نتيجة استهتار الجماعات الإرهابية وسيطرتها عليها.

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