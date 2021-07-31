شاهد.. سريع يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من النصر المبين

العالم – اليمن

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة، العميد يحيى سريع: "ان القوات المسلحة وبدعم من ابناء محافظة البيضاء وقبائلها الابية مستمرة في تطهير ما تبقى من جيوب بعض العناصر في بعض تلك المناطق. ان القوات المسلحة تثمن الدور الكبير لقبائل البيضاء وابنائها الشرفاء في هذه المعركة وكذلك الدور الكبير للسلطة المحلية في المحافظة، وبهذه العملية العسكرية يؤكد شعبنا اليمني العظيم ارادته في مواجهة الغزاة والمحتلين واذنابهم من العملاء والخونة والمرتزقة".

وشدد على أن القوات اليمنية ستواصل تطهير ما تبقى من مناطق من العناصر التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان السعودي الاماراتي.

وأوضح سريع أن عملية "النصر المبين" في مرحلتها الثانية أسفرت عن تحرير مديريتي نعمان وناطع وبمساحة إجمالية تبلغ ثلاثمئة وتسعين كم مربع. وأدت الى مقتل مئة وستين قتيلا وأكثر من مئتي مصاب من العناصر التكفيرية وأسرت العشرات من التكفيريين، كما تم إعطاب العشرات من الآليات والمدرعات واغتنام كميات من الأسلحة خلال المرحلة الثانية من عملية النصر المبين.. كما شنت طائرات تحالف العدوان سبعا وستين غارة أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من عملية النصر المبين. دعما للجماعات التكفيرية والمرتزقة.

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