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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتدي بقنابل الغاز والمياه العادمة على المعتصمين أمام المنازل المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

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